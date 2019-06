Foto: Televizija Slovenija

Po zastavljenem cilju bi Slovenija že prihodnje leto z gospodarstvom vred v znanost vložila 3 odstotke bruto domačega proizvoda (BDP).

Podatkovno-preiskovalna skupina Televizije Slovenija Ekstravizor je raziskala, kako se deli denar, ki je na voljo, in zakaj ima Slovenija toliko uspešnih znanstvenikom namesto doma v tujini.

Podrobneje o tem torej v četrtek v posebni oddaji preiskovalne skupine Ekstravizor z naslovom Financiranje znanosti po slovensko. Ob 20.00 na našem prvem.

Glavnino javnega raziskovalnega denarja na razpisih razdeli Agencija za raziskovalno dejavnost. Njene postopke izbora najboljših idej raziskovalcev je pred pol leta razgalil primer kardiologa Marka Noča. A Noč še zdaleč ni bil edini, ki je podvomil v postopek in prikazal nemoč prijaviteljev. Mnogi znanstveniki so raje odšli v tujino.

"Recenzija me je kar zmotla. Sem imel občutek, da ni bil ekspert tisti človek, ki me je recenziral. Sem od znotraj videl, kako sistem tukaj deluje in potem dobil priložnost zunaj in tisto je potem izgledalo veliko bolj privlačno," je povedal Jure Zupan, ki deluje na Univerzi v Cincinnatiju, ZDA.

Kritik je veliko, a spremeni se nič.

"Agencija ni kos, niti kadrovsko niti organizacijsko sodobnim izzivom na tem področju. Temeljna Ahilova peta sedanjega recenzentskega evalvacijskega sistema je pravzaprav prav v tem, da niso izbrani pravi ljudje za ocenjevanje znanstvenih projektov," je dejal Rado Bohinc, predsednik upravnega odbora agencije.

Jana Kolar, ki danes svetuje avstrijski vladi, vodi pa evropsko raziskovalno institucijo v Trstu Ceric, je tako pojasnila odločitev za tujino: "V trenutku, ko sem doktorirala sem ugotovila, da svojega dela samostojno ne morem nadaljevati, zaradi tega, ker takrat mladi raziskovalci v Sloveniji niso mogli kandidirati za svoje projekte."

"v znanosti ni štrajka. Tega ni. Ampak znanstvenik se pobere in gre," je komentiral nekdanji direktor Instituta Jožef Stefan, Vito Turk.

Ministrstvo medtem pripravlja nov zakon o raziskovalni dejavnosti, ki pa je že deležen številnih kritik.