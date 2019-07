Foto: Osebni arhiv

Opis živali: Mucek Tobi je popolnoma bele barve in je star štiri mesece. Ima rjavo-rumene oči. Ni kastriran in čipiran, je pa cepljen in zdrav.

Kje je žival pogrešana? Izgubil se je v okolici Ježe 43., v Črnučah.

Od kdaj je žival pogrešana? Mucek se je izgubil v soboto zjutraj, dne 20. 7.. Bil je v družbi oranžnega mucka, ki se je že našel.

Kontaktni podatki lastnika: gea.cesnovar@gmail.com