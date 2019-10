27-letna pravnica Nika (Ajda Smrekar) naključno odkrije bolečo družinsko skrivnost, ki korenini v času, preden se je rodila. Foto: Produkcijska skupina Mangart

Rdeča nit dogajanja zasleduje odkrivanje in razreševanje boleče družinske skrivnosti iz pravniških krogov. Scenarij za nadaljevanko so napisali Tomaž Grubar, Sašo Kolarič, Aleš Čar, Martin Horvat, Kim Komljanec in Vojko Anzeljc, ki je tudi režiser vseh osmih epizod.

Odvetnika Borut (Rok Vihar) in Sabrina (Karin Komljanec). Foto: Produkcijska skupina Mangart

Sedemindvajsetletna novopečena pravnica Nika (Ajda Smrekar) se po naključnem razkritju skrbno varovane družinske skrivnosti loti preiskovanja družinske zgodovine. Nehote vstopi v kriminalno zgodbo, v katero sta vpletena njena mati in 'oče'. Zgodba je pognala korenine pred Nikinim rojstvom – takrat, ko so njenega biološkega očeta s pomočjo inscenirane sodbe za dolga leta pahnili v zapor.

Prizor z Niko (Ajda Smrekar) v nadaljevanki V imenu ljudstva. Foto: Produkcijska skupina Mangart

Nika je v precepu. Če hoče rešiti in spoznati svojega pravega očeta, mora sprejeti bolečo resnico o sebi in razkrinkati svoja starša. Kot se izkaže, sta mati in očim, hladna in koruptivna sodnica ter ugledni in brezobzirni poslovnež, skupaj z bančnim baronom Hermanom del kriminalne združbe ...

Nadaljevanko V imenu ljudstva režira Vojko Anzeljc. Foto: Produkcijska skupina Mangart

Serija V imenu ljudstva bo imela osem petinpetdeset minutnih delov. Dogajanje v njej jemlje snov iz družbenih razmer današnje Slovenije in odslikava njeno prepredenost s korupcijo. V nadaljevanki igrajo: Ajda Smrekar (Nika), Vesna Jevnikar (mama Majda), Ivo Ban (očim Edo Oven), Vlado Novak (dedek Miro), Rok Vihar (odvetnik Borut), Jernej Gašperin (Nikin fant Peter), Branko Završan (Nikin oče Tomaž), Peter Musevski (sodnik Borut), Bine Matoh (bančni baron Herman), Brane Grubar (ostareli odvetnik Jože Zajc), Urban Kuntarič (Zajčev sin Sebastijan), Lucija Harum (Nikina najboljša prijateljica Špela) in Karin Komljanec (odvetnica Sabrina). Avtorji zgodbe so Vojko Anzeljc, Tomaž Grubar in Sašo Kolarič, direktor fotografije je Miha Tozon. Nadaljevanka bo na programu TV Slovenija predvidoma spomladi.

Fotografije v polni resoluciji najdete tukaj in tukaj.

Vira fotografij: Produkcijska skupina Mangart in Ksaver Šinkar.