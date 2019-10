Oglas

Hruške lahko zamenjamo z jabolki.

Riž z vaniljo skuhamo v osoljenem mleku ali v pol mleka in pol vode. Hruške narežemo na krhlje. Pokapamo jih z limonovim sokom ter potresemo s cimetom in sladkorjem.

Rumenjake in žlico sladkorja penasto umešamo in zmešamo z rižem.

Dodamo obe smetani in zdrob. Na koncu vmešamo sneg iz beljakov. Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija.

Pol riževe mase damo v namaščen model. Obložimo s hruškami in pokrijemo s preostalim rižem. Potresemo s koščki masla in pečemo približno 45 minut.