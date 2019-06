Oglas

Žemljo nasekljamo. Korenje ostrgamo, narežemo na 4 cm široka kolesca in 5 minut kuhamo v osoljenem kropu. Odcedimo. Na maslu popražimo korenje. Dodamo nasekljan peteršilj, kruh in nasekljane orehe.

Začinimo s papriko, soljo in poprom. Pokapamo z limonovim sokom in javorjevim sirupom. Jajci razžvrkljamo, solimo in zmešamo s pol naribanega sira. Korenje stresemo v model, prelijemo z jajcem in potresemo s preostalim sirom.

Pečemo 25 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija.