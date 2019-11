Oglas

Popečemo na kolobarje narezano pikantno klobaso chorizo, in ko spusti maščobo, jo damo na papirnate brisače, da se osuši. Na ostanek olja dodamo še nariban korenček in por, narezan na kolobarje. Vse skupaj popečemo za nekaj minut, solimo in popramo.

Testo razvaljamo in izrežemo kroge z obodom za krofe. Sladko smetano in rikoto stepemo, solimo in popramo po okusu ter dodamo zelene začimbe.

Na polovico izrezanih krogov naložimo nadev in robove premažemo s stepenim jajcem. Nato jih pokrijem z drugim krogom, zatesnimo in izrežemo na vrhu križ ter testo razpremo kot cvet. Vse še enkrat premažemo z jajcem. Spečemo do zlato rjave barve.