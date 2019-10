Oglas





Kostanj olupimo in ga do mehkega skuhamo v sladki vodi. Ko je kuhan, ga pretlačimo, dodamo stepeno sladko smetano. Iz jabolk stisnemo sok in ga primešamo stepeni smetani. Dodamo list želatine in pustimo v hladilniku eno uro. Hruške olupimo in jih na hitro pokuhamo. Iz jajc in moke pripravimo panado, ki smo ji dodali pistacije.

V vročem olju hruške na hitro ocvremo. Na krožnik damo kostanjevo kremo, nato mousse iz jabolk in na koncu hruške. Vse skupaj prelijemo z medom in postrežemo.