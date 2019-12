Za rojstni dan ali kakšno drugo praznovanje. Foto: Dobro jutro

Sestavine za kremo: 200 g bele čokolade, 3 žlice kokosovega mleka, 250 g sira maskarpone, 500 g sladke smetane, 2 žlici sladkorja v prahu, 40 g kokosove moke, po želji aroma kokosa.

Potrebujemo še: 240 g kokosovega mleka iz pločevinke za vlaženje biskvita, kokosova moka za okras, grobo mleti mandlji za okras.

Pečico vklopimo na 170 °C. Model za torto rahlo namastimo in dno ter obod obložimo s papirjem za peko. Jajca ločimo na rumenjake in beljake. V posodo damo beljake, sol in jih začnemo stepati, postopno dodajamo sladkor in stepamo dalje, dokler niso res čvrsto stepeni. Rumenjake posebej razžvrkljamo z aromo mandljev in jih vmešamo med beljakov sneg. Zdaj po žlicah dodajamo mlete mandlje in moko ter nežno vmešamo v enakomerno zmes. To naložimo v pripravljen model in porinemo v ogreto pečico za 40 – 45 minut.

Mojca kuha: biskvit

Pečen biskvit vzamemo iz pečice, pustimo 10 minut v modelu, nato preobrnemo na mrežico, odstranimo obod in dno ter pustimo, da se povsem ohladi. Za kremo nad kopeljo raztopimo belo čokolado in vmešamo kokosovo mleko. Maskarpone z metlico premešamo v gladko zmes in dodamo raztopljeno čokolado. Posebej čvrsto stepemo sladko smetano, dodamo sladkor v prahu in postopno dodamo v čokoladno zmes. Vmešamo še kokosovo moko (aromo kokosa) in kremo shranimo v hladilnik do uporabe.

Ohlajen biskvit dvakrat prerežemo, da dobimo tri plasti. Prvo plast položimo na servirni pladenj, na katerega smo položili kose papirja za peko. Biskvit obložimo z obodom. S tretjino kokosovega mleka namočimo prvo plast, namažemo tretjino kremo, ponovimo z novo plastjo biskvita, kremo in nazadnje z zadnjo plastjo biskvita ter s kremo. Nekaj kreme si prihranimo za okrasitev stranico torte.

Torto postavimo v hladilnik za 1 uro, nato obod odstranimo, premažemo s kremo še rob, potresemo s kokosovo moko, odstranimo kose papirja in torto do konca okrasimo. Do postrežbe jo pustimo hladiti vsaj 1 uro v hladilniku.