Solato z rukolo in paradižnikom lahko obogatimo z dodatki po želji. Foto: Pixabay

Mocarelo damo na cedilo, da vsa tekočina odteče. Zelišča oplaknemo, osušimo s kuhinjskim papirjem in grobo nasekljamo.

Česen olupimo in drobno nasekljamo. Paradižnik operemo in narežemo. Mocarelo narežemo. Kis, olje, sol, poper in ščepec sladkorja razžvrkljamo.

Vse sestavine zmešamo in solato takoj postrežemo. Po želji v jed dodamo še papriko, koromač, tunino ...