Videti je okusno ... Foto: Dobro jutro

ali peteršilja, 10 dag naribanega edamca, 1 tortilja, malo soli, malo popra.

Kuhan fižol in malo fižolove vode pretlačimo s paličnim mešalnikom, dodamo strok drobno nasekljanega česna, sol in poper. Narežemo vso svežo zelenjavo. Na žaru popečemo rezine kranjske klobase in na kolobarje narezano čebulo.

Tortiljo dodamo na vroč žar, da se pogreje. Nato jo namažemo s fižolovo omako, dodamo svežo zelenjavo, praženo čebulo in popečeno kranjsko klobaso. Vse skupaj posujemo s svežim koriandrom in ribanim sirom. Prepognemo in serviramo.