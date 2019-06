Prelijemo s prelivom in posujemo z zdrobljenimi praženimi lešniki. Foto: Dobro jutro

Za preliv: malo soli in popra, malo limoninega soka, 4 jedilne žlice timijanovega sirupa, 40 ml olivnega olja.

Za okrasitev: nekaj čipsa domače pšenične pogače, nekaj poletne solate berivke.



Mlado in svežo rdečo peso operemo, zavijemo v aluminijasto folijo in pečemo v oglju ali pečici eno uro. Odvijemo, ohladimo, olupimo in narežemo na tanke rezine. Bučke operemo in zrežemo na tanke rezance. Bučne cvetove razpolovimo, popražimo na maslu ter obogatimo s soljo, poprom in sesekljanim drobnjakom. Lešnike v možnarju zdrobimo.

Pripravimo preliv, tako da vse sestavine na hitro premešamo.

Na hladen servirni krožnik položimo lističe mlade solate in čips pšenične pogače (pogačo zrežemo na zelo tanke rezine in jih zlato zapečemo v pečici). Obložimo z na hitro opečenimi cvetovi bučk, lističi rdeče pese ter rezanci svežih bučk. Solimo, popramo. Prelijemo s prelivom in posujemo z zdrobljenimi praženimi lešniki.

Nazadnje garniramo s cvetovi cimetove bazilike in bergamotke, ponudimo.