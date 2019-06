Oglas

Koromačevim gomoljem odrežemo kocen, odstranimo trše zunanje liste in gomolja tanko narežemo.

V večjo posodo damo koromač, prilijemo mleko in na nizkem ognju dušimo od 10 do 15 minut, nato koromač zmeljemo s paličnim mešalnikom.

Prilijemo juho, dodamo moko, solimo, popramo in premešamo. Zavremo in kuhamo na nizkem ognju še približno 10 minut. Ko odstavimo, vmešamo parmezan in olje. Potresemo z nasekljanim drobnjakom.