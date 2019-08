Oglas



Vse sestavine razen redkvic in mlade čebule zmešamo v mešalniku v homogeno zmes. Kajzericam odrežemo vrh in izdolbemo kruh. Vanje naložimo kremo, posujemo z narezanimi redkvicami in narezano mlado čebulo. Pokrijemo nazaj s pokrovom in postrežemo.