V kozarce naložimo plast osnove, plast zelene kreme, ohlajene fige in čez prelijemo belo mascarpone kremo. Na koncu prelijemo še s zgoščenim sokom fig.

Fige na vrhu zarežemo v obliki križa, zasladimo z agavinim sirupom ter prelijemo s pomarančnim sokom pomešanim z nasekljanimi lističi mete. Vse skupaj postavimo v namaščen pekač in pečemo 20 min na 200°C. Ohladimo. Sok, ki je ostal na dnu prevremo toliko, da se zgosti in tudi tega ohladimo.

Rahlo stepemo kislo smetano in mascarpone. Primešamo mlet sladkor in limonin sok. Polovico kreme lahko po želji damo na stran in in zmešamo z zelenim "matcha" čajem ali z nekaj kapljicami metinega ekstrakta, da dobimo zeleno obarvano kremo. Odvzamemo tri ohlajene fige in jih zmešamo z nasekljanimi pistacijami, medom in sokom limone. To nam služi za osnovo.

V lične kozarčke naložimo plast osnove, plast zelene kreme, ohlajene fige in čez prelijemo belo mascarpone kremo. Na koncu prelijemo še s zgoščenim sokom fig. Vse še enkrat ohladimo. Posujemo z narezanimi pistacijami in postrežemo.