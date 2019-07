Osvežilni napitek za vroče poletne dni. Foto: Oblikovalski studio Mashoni

Ohlajeno lubenico narežemo na kocke in poskušamo odstraniti čim več semen. Jagode in borovnice preberemo in oprhamo, maline obrišemo z vlažno krpo. Vse sadje, nekaj lističev mete in med pretlačimo ali zmeljemo v mešalniku. Prilijemo toliko mrzle vode, da dobimo sok želene gostote, ter še enkrat zmešamo.

Sok nalijemo v kozarce, potresemo s ščepcem cimeta in okrasimo z meto. Po želji dodamo še kocke ledu in limeto ter takoj postrežemo.