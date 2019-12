Oglas

Segrejte pečico na 175 stopinj Celzija. Krompir olupite in do mehkega skuhajte v osoljeni vodi. Lososa popecite na obeh straneh v pomaščeni ponvi in začinite s soljo in poprom. Nato fileje odstavite s štedilnika, preložite v pekač in pecite v pečici približno osem minut.

V osoljeni vodi skuhajte tudi stročji fižol. Lososa postrezite s svežimi tanko narezanimi kumarami, stročjim fižolom in krompirjem. Prelijte tudi s koromačevo in limonino omako, ki jo zmešate iz zgoraj navedenih sestavin.