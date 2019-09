V Novi Gorici je zdaj ustvarjal italijanski chef Roberto Bobo Cerea, ki se lahko pohvali s tremi Michelinovimi zvezdicami. Šempetrska Biotehniška šola, kjer se v tem šolskem letu izobražuje 355 dijakov v programih gostinstva in živilstva, je zagotovila zelenjavo in sadje s šolskega posestva, v Perlini restavraciji pa so izjemno kulinarično zgodbo od blizu lahko spremljali tudi dijaki.

V družbi Hit v letošnjem šolskem letu opravlja praktično usposabljanje 15 dijakov te šole, podeljujejo pa tudi štipendije, ki so v pretežni meri namenjene prav deficitarnim poklicem, za katere na trgu dela ni dovolj kadra. Med dijaki, ki so trenutno na praktičnem usposabljanju, so tudi tokrat izbrali kandidata, ki je velike chefe spremljal pri izzivu v kuhinji Perline restavracije Calypso.

Dijak in slavni chef. Foto: Mojca Dumančič

To je Nik Mišič, dijak tretjega letnika smeri gastronom-hotelir. "Navdušujoča izkušnja. Nepozabno in nadvse poučno doživetje, ki ga sicer samo v šoli ne bi doživel. Povezava med našo šolo in vrhunskim hotelskim-gostinskim podjetjem, kot je Hit, je tisto pravo, kar nam mladim utira pot v skrivnostni svet kulinarike. Vrhunske kulinarike," je bil po dogodku navdušen Nik. V lanskem letu so v centru Perla po zaključenem izobraževanju na biotehniški šoli zaposlili tri slaščičarje, letos pa še eno slaščičarko.

Kuhajo lahko samo najboljši

Eden izmed izzivov novogoriškega projekta je namenjen tudi velikim imenom italijanske kuhinje, nosilcem najmanj dveh Michelinovih zvezdic. Ti morajo s pomočjo ekipe kuharjev Perline restavracije Calypso spoznati slovenske lokalne in sezonske pridelke ter jih uporabiti za nepozabno kulinarično doživetje s trajnostnim pristopom, večerjo s podpisom Glocal Gorumet.

Na pomladnem izzivu se je s tem soočil chef Emanuele Scarello (Agli Amici, Videm, 2* Michelin), na poletnem dogodku se je izkazal Francesco Sposito (Taverna Estia, Neapelj, 2* Michelin). Na jesenski kulinarični izziv pa so povabili chefa s kar tremi Mihelinovimi zvezdicami.

Cerea je po pozdravih iz kuhinje, ki so jih postregli ob sprejemu, pripravil osemhodni menu, v katerem so se zvrstile zanimive lokalne sestavine: soška postrv, piranski brancin, tolminska skuta, jabolka, rdeče zelje, grozdje izabela …

Piranski brancin. Foto: Mojca Dumančič

Tudi tokrat je posebno sestavino v kuharski izziv ponudila biotehniška šola, ki je priskrbela izvrsten domač jabolčni kis. Z njim so marinirali rdeče zelje. Na šolski posesti dijaki sicer pridelujejo različna živila – vse od sadja, zelenjave, medu, vina in oljčnega olja, ki jih gostujoči chefi uporabljajo pri pripravi menijev za omenjene večerje.

Družinska tradicija v vrhunski kuhinji

Družinska restavracija družine Cerea, Restavracija Da Vittorio v Brusaportu, v bližini Bergama, ki so jo odprli leta 1966, je ena izmed redkih, ki se v Italiji lahko pohvali z izjemnimi 3 zvezdicami Michelinovega vodnika, saj je zdaj v sosednji državi vsega skupaj le 10 restavracij z vsemi tremi "michelinkami".

Družina ima poleg omenjene restavracije v Brusaportu in restavracije v St. Moritzu (1* Michelin) tudi restavracijo Da Vittorio v Šanghaju, ki so jo odprli v začetku letošnjega poletja. Pred dnevi so na Kitajskem predstavili nov, že četrti Michelinov vodnik, v katerem si je ta, prva restavracija družine Cerea izven Evrope, prislužila prvo zvezdico.

"Družina Cerea je v vzor vsem, ki se v Italiji ukvarjamo z gostinstvom in turizmom. So pravi dokaz resnosti, kakovosti, ekipnega duha in strasti pri delu," pravi Emanuele Scarello, ambasador projekta Glocal Gourmet.

Roberto Cerea je o svojih gostinskih in kulinaričnih začetkih na prijetnem in poučnem gostovanju v Novi Gorici dejal: "Zahvaljujoč intuiciji mojega očeta Vittoria in evoluciji, ki smo jo skupaj ustvarili potomci, smo trije sinovi in dve hčeri, naša družina velja za eno najbolj prepoznavnih in zaslužnih za razvoj italijanskega kulinaričnega izročila doma in na tujem. Jaz sem začel z osmimi leti s pranjem posode v naši restavraciji. Nato sem se priučil dela v kuhinji in začenjal spoznavati pridelke, ki jih je oče uporabljal. Od njega sem se naučil, da je kakovostna sestavina osnova vsakega dobrega rezultata v kuhinji."

Letošnji cikel Glocal Gourmet večerov bo s "pozdravom zimi" decembra zaključil italijanski chef Pino Cuttaia (La Madia, Licata, Sicilija, 2* Michelin).